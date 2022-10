Emprega Taboão promove processo seletivo para vaga de Auxiliar de Manutenção Predial nesta sexta (7)

Direto da redação

O Emprega Taboão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SDE) anuncia a realização de processo seletivo para vagas de Auxiliar de Manutenção Predial. As pessoas contratadas serão responsáveis por realizar pequenos reparos de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria.

A entrevista será conduzida pela empresa contratante na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa) em 07/10, às 8h30 (com distribuição de senhas até as 9h30). Para participar é necessário levar documento oficial com foto, currículo atualizado, comprovante de endereço, carteira de trabalho física ou digital, currículo atualizado e caneta.

Essa é uma vaga efetiva para trabalhar de segunda a sábado, das 7h às 16h, e os benefícios incluem Vale-transporte, Vale-alimentação e alimentação no local.

Os requisitos da vaga são: ter experiência na função; residir em Taboão da Serra; ser maior de 18 anos; ter Ensino Médio Completo; ser proativo, responsável e comprometido com o trabalho; preferencialmente ter NR-35. A Norma Regulamentadora nº35, conhecida como “Trabalho em Altura”, estabelece as medidas de proteção para garantir a proteção dos trabalhadores que realizam atividades em alturas elevadas.

“Por meio de iniciativas da atual gestão de incentivar a atuação empresarial no município, a SDE está anunciando mais um processo seletivo para os taboanenses. O Emprega Taboão divulga vagas para os mais diversos perfis profissionais e níveis de capacitação, para que cada vez mais pessoas estejam empregadas e contribuindo para a renda municipal”, disse Wanderley Bressan, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda.

Serviço

Processo seletivo para Auxiliar de Manutenção Predial

Quando: 7/10 às 8h30 (distribuição de senhas até as 9h30)

Onde: Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda)