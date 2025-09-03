Desfile Cívico de 7 de Setembro acontece neste domingo em Taboão da Serra com novo local e tema “Equidade”

Direto da redação

O tradicional Desfile Cívico de 7 de Setembro em Taboão da Serra será realizado neste domingo (7), a partir das 8h, em um novo endereço. Este ano, o evento acontecerá na Rua Antônio de Oliveira Salazar, no Jardim São Salvador, próximo ao Pirajuçara, e não mais na Arena Multiuso.

Com o tema “Equidade”, a edição de 2025 reunirá escolas municipais, estaduais, instituições, grupos culturais, esportivos e a comunidade em geral para celebrar o Dia da Independência com apresentações cívicas e culturais.

Novo local definido pela Prefeitura

Segundo a Prefeitura, a mudança de local garante melhor estrutura e organização para o evento. A via é ampla, tem fácil acesso e contará com pontos de apoio, como o Campo do Santos (Mituzi) e a EMEB Francisco Ferreira Paes. Os ônibus escolares terão espaço exclusivo para estacionamento.

“Escolhemos a Rua Antônio de Oliveira Salazar porque ela permite mais organização e segurança para todos os participantes. Além disso, o acesso é facilitado e há opções de apoio logístico para as escolas e grupos culturais”, explicou o secretário de Governo, Dr. Paulo Silas.

Trânsito e segurança

Durante o desfile, a rua estará interditada no trecho entre o número 435 até a Rua Antônio Mathias, sentido Estrada das Olarias. A feira livre da Avenida Fernando Fernandes será mantida normalmente.

“As equipes da SETRAM estarão mobilizadas para orientar motoristas e pedestres, garantindo fluidez no trânsito e segurança tanto para quem vai ao desfile quanto para quem for à feira”, destacou o secretário de Mobilidade Urbana, Marco Paulo de Oliveira.

Celebração cultural e familiar

Para o secretário de Cultura, Maestro Edison Ferreira, o desfile é uma oportunidade de união e valorização da história.

“Queremos que este 7 de Setembro seja um domingo especial para Taboão da Serra. Será um momento de encontro das famílias, das escolas e dos grupos culturais e esportivos, celebrando com alegria, segurança e participação popular”, afirmou.

Serviço

📍 Desfile Cívico de 7 de Setembro 2025

Tema: Equidade

Data: Domingo, 7 de setembro de 2025

Horário: 8h

Local: Rua Antônio de Oliveira Salazar, altura do nº 435, Jardim São Salvador – Taboão da Serra