Polícia encontra mais de 20 kg de cocaína enterrada em ‘casa bomba’ em Itapecerica da Serra

Direto da redação / Foto: Reprodução Brasil Urgente

A Polícia Militar apreendeu mais de 20 quilos de cocaína em uma residência conhecida como “casa bomba” em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A operação, realizada pelo 25º Batalhão da PM, terminou com a prisão em flagrante de uma mulher. Um homem que estava no imóvel conseguiu fugir pulando o muro dos fundos.

Tambor enterrado escondia droga na cozinha

De acordo com a PM, a ação começou após denúncia de que a casa funcionaria como ponto de cativeiro. Os policiais passaram a monitorar um casal em uma motocicleta e, ao seguirem até o endereço, encontraram drogas já embaladas para venda, além de entorpecente bruto.

Na cozinha, um tambor azul enterrado no piso escondia dezenas de pacotes de cocaína, cada um com mais de um quilo da droga.

Imóvel sem móveis levantou suspeita de cativeiro

Segundo o sargento Geraldo, que participou da operação, a residência não possuía eletrodomésticos nem condições para moradia. No andar superior, havia apenas um colchão em um quarto desorganizado.

“A ausência de móveis e a estrutura improvisada reforçam a suspeita de que o local também era usado como cativeiro ligado ao ‘tribunal do crime’”, explicou.

Polícia investiga ligação com sequestros

A descoberta do piso mal assentado na cozinha levou os agentes até o compartimento subterrâneo onde a droga estava armazenada. A Polícia Civil investiga se a “casa bomba” era usada ao mesmo tempo para o tráfico e para manter vítimas de sequestro.

A ocorrência foi apresentada na delegacia da região, onde o flagrante da suspeita foi registrado. As investigações continuam para identificar os demais envolvidos.