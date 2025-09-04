loader-image
Tentativa de furto em comércio na Avenida Intercontinental termina com suspeito detido

Direto da redação 

Na noite de terça-feira (2), um homem foi detido após tentar furtar peças de cobre de um refrigerador em um estabelecimento localizado na Avenida Intercontinental, em Taboão da Serra.

Segundo informações da Polícia Militar, o funcionário do local conseguiu conter o suspeito até a chegada da equipe. Os itens, avaliados entre R$ 200 e R$ 300, estavam na parte externa do comércio.

O homem foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde o caso foi registrado como furto qualificado. De acordo com a PM, o uso de algemas foi necessário devido ao risco de fuga, conforme previsto na legislação.

