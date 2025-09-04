Taboão da Serra abre consulta pública on-line sobre telefonia, internet e conectividade

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra iniciou uma consulta pública on-line para ouvir a população sobre os serviços de telefonia, internet e conectividade disponíveis na cidade. A iniciativa, conduzida pela Secretaria Municipal de Tecnologia e Inovação (SMTI), tem como objetivo identificar falhas e buscar melhorias na área de telecomunicações.

O questionário pode ser respondido de forma rápida e prática até o dia 30 de setembro, no site opinataboao.ts.sp.gov.br.

De acordo com o secretário de Tecnologia e Inovação, Dr. André Egydio, a participação dos moradores é fundamental para que a cidade avance em soluções digitais.

“Saber a opinião da população é essencial para identificar pontos de melhorias e implementar soluções que tornem a cidade mais conectada, eficiente e inclusiva”, afirmou.

Egydio reforçou que a pesquisa é uma oportunidade de a população contribuir diretamente para que Taboão da Serra se torne uma cidade inteligente.

“Participar dessa consulta é uma oportunidade de contribuir para oferecer melhores serviços e conectividade para todos”, completou.

A SMTI, criada recentemente pela gestão do prefeito Engenheiro Daniel, tem como missão modernizar a administração pública com soluções digitais seguras, ágeis e acessíveis. A pasta também busca aproximar a gestão municipal da população, oferecendo serviços mais transparentes e eficientes.

Serviço:

Consulta Pública On-line – Telefonia, internet e conectividade

📅 Até 30 de setembro

🌐 opinataboao.ts.sp.gov.br