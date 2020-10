Designer de sobrancelhas oferece micropigmentação gratuita a mulheres que tiveram câncer de mama

Por Samara Matos, na redação

Para marcar o Outubro Rosa, campanha anual de conscientização sobre o câncer de mama, a PMU Artist Beth Lira, de Taboão da Serra lança ação socias “Unidas pela Autoestima”. A empreendedora disponibilizará procedimentos gratuitos de micropigmentação para mulheres que já concluíram o tratamento, mas é necessária autorização médica.

“Essa luta não termina com a conclusão do tratamento. Nesse mês de conscientização, saiba que eu estou do seu lado”, diz Beth Lira, designer de sobrancelhas, professora e palestrante Master.

Em meio ao tratamento contra o câncer, a quimioterapia e a radioterapia acabam gerando efeitos colaterais adversos, como a queda de cabelo, ferida nas bocas, náuseas, dores e vômito. Em conjunto, esses sintomas enfraquecem o paciente e resulta na perda de autoestima.

Para as interessadas, basta entrar em contato pelo número (11) 97045-4589 ou pelo instagram @bethlira.sobrancelhas.