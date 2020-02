Por Allan dos Reis, no Parque Assunção

Um deslizamento de terra no início da manhã desta terça-feira (4) na Rua das Camélias, Parque Assunção, ameaça derrubar diversas casas. Não há feridos, mas moradores estão impedidos de adentraram às suas residências, já que o local foi interditado pela Defesa Civil, que tem o auxílio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

As causas do deslizamento ainda estão sendo investigadas. Porém, moradores afirmam que teria partido partiu do vazamento de uma piscina de residência localizada na parte de cima desta rua. A terra e o entulho atingiu residências de um condômino e um prédio residencial.

O Taboão em Foco está acompanhando esse caso e ainda hoje atualiza com informações e entrevistas de moradores e da Defesa Civil.