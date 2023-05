Detran-SP e Poupatempo realizam neste sábado (27) novo mutirão para a renovação da CNH

Direto da redação

O Detran-SP, em parceria com o Poupatempo, promove no próximo sábado (27) novo mutirão para quem precisa regularizar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Na ação, 11 mil vagas estão disponíveis em todas as unidades do Programa. Esta é a segunda ação do tipo realizada este mês. Na última semana, 9,3 mil atendimentos foram concluídos nos postos Poupatempo.

A ação tem como foco atender os motoristas que precisam regularizar a documentação até o próximo dia 31 de maio. São casos de condutores que tiveram o documento vencido originalmente em setembro de 2022, cujo prazo de renovação havia sido estendido, conforme Resolução 894/2021 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Vale lembrar que, para os cidadãos que possuem o vencimento da habilitação previsto para este ano (a partir de janeiro de 2023), o prazo para a renovação da CNH é regular – ou seja, no intervalo entre 30 dias de antecedência à data e, no máximo, 30 dias após o vencimento do documento.

É importante reforçar aos motoristas que, em caso de fiscalização de trânsito, não ter regularizado o documento no prazo correto é considerada uma infração gravíssima, com uma multa no valor de R$ 293,47, além de sete pontos na CNH, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Agendamento obrigatório