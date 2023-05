Dia do trabalhador: conheça origem do feriado de 1° de maio

Dia do Trabalhador, também conhecido como Dia Internacional dos Trabalhadores, é um dia que comemora as lutas históricas e conquistas feitas pela classe operária e pelo movimento trabalhista.

Em muitos países, a data é comemorada em 1º de maio, entretanto, de acordo com a Enciclopédia Britannica, – uma plataforma de dados voltada para a educação do Reino Unido – nos Estados Unidos e no Canadá, a efeméride conhecida como Dia do Trabalho ocorre na primeira segunda-feira de setembro.

Qual a história do Primeiro de Maio?

A comemoração do Primeiro de Maio como Dia do Trabalhador remonta aos movimentos trabalhistas que atuavam na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, no final do século 19.

Segundo a Britannica, os movimentos se originaram em um momento em que a indústria estadunidense estava se expandindo rapidamente, mas havia poucas proteções legais para os trabalhadores dos EUA.

No final do anos 1800, logo após a Revolução Industrial, os estadunidenses trabalhavam 12 horas por dia, seis ou sete dias por semana. Além disso, os salários eram baixos e as condições de segurança e de salubridades eram inexistentes, o que causava acidentes e afetava a saúde dos trabalhadores. Até mesmo crianças, algumas com apenas cinco ou seis anos, trabalhavam em minas, fábricas e indústrias nas mesmas condições degradantes de trabalho que os adultos.

As péssimas condições levaram os trabalhadores de Chicago a mobilizarem protestos em maio de 1886. Essas ações, que duraram do dia 1º ao dia 4 de maio, foram organizadas por movimentos de trabalhadores ligados ao anarcossindicalismo e reivindicavam, sobretudo, a jornada de trabalho de oito horas diárias.

De acordo com a Britannica, as manifestações do dia 4 de maio de 1886 ficaram particularmente conhecidas. Neste dia, os protestos aconteceram na Praça Haymarket, em Chicago, quando uma bomba explodiu. A explosão foi responsável pela morte de policiais e manifestantes, o que levou os policiais a reagirem abrindo fogo contra a manifestação.