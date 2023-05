Taboão da Serra oferta curso gratuito presencial para empresários e comerciantes do município

Direto da redação

Através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDE), o Governo Municipal de Taboão da Serra está ofertando o curso Organize Seu Negócio, em parceria com a Casa do Empreendedor e o Sebrae Aqui. As aulas serão ministradas na sede da SDE, localizada na Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa, do dia 09 a 12/05, às 18h. A inscrição é feita pelo Whatsapp (11) 95336-9278 até sexta-feira, 05/05.

“Esta é mais uma grande oportunidade da SDE para todos os empreendedores taboanenses que querem se aperfeiçoar. Tenho certeza que será uma experiência edificante porque é feita pela prefeitura em parceria com quem entende de empreendedorismo, o Sebrae Aqui e a Casa do Empreendedor”, afirma o secretário Wanderley Bressan (Desenvolvimento Econômico e Trabalho).

“Sendo também empresário, posso aconselhar todas as pessoas que são do ramo ou pretendem ser que conhecimento sobre empreendedorismo nunca é demais, não percam tempo e se inscrevam até a data limite que é 05/05”, convida o prefeito Aprígio.

Curso Organize Seu Negócio

Inscrições: através do Whatsapp (11) 95336-9278

Prazo de inscrição: 05/05

Local: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho

Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa

Telefone: (11) 4788-7888

Horário: de 09 a 12/05, 18h.