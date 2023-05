Festival de Sopas Ceagesp começa nesta quarta-feira (3)

Por Samara Matos, na redação

Nesta quarta-feira (3), às 18h, começa o Festival de Sopas Ceagesp, um dos eventos gastronômicos mais tradicionais do inverno paulista. Como em todos os anos, o evento oferece semanalmente sete tipos de caldos e cremes.

A temporada deste ano vai até o dia 3 de setembro. Ea primeira semana, de 3 a 7 de maio, o cardápio do evento traz sopa de rabada, capeletti in brodo, sopa de Bobó de camarão, creme de couve-flor com roquefort, sopa de legumes com shimeji, além da sopa de cebola, nas versões gratinada e sem gratinar.

O evento funcionará de quarta a domingo no Espaço Gastronômico Ceagesp. O horário será das 18h às 23h30.

A entrada será pelo Portão 4 da Ceagesp (avenida Dr. Gastão Vidigal, altura do nº 1.946, Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo). O estacionamento de automóveis fica no mesmo local.

O valor que dá direito a tomar todas as sopas quantas vezes quiser é de R$ 59,90 por pessoa (não há cobrança de taxa de serviço). Nesse valor fixo por pessoa, estão incluídos ainda acompanhamentos como queijo ralado, ricota temperada, calabresa assada, croutons, pães, entre outros itens.