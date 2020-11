Disputa do 2º turno: Eduardo Nóbrega vai apoiar Aprígio; Moreira vai decidir quem apoiar nesta quarta

Por Allan dos Reis, no Jardim Helena

Terceiro colocado na disputa pela Prefeitura de Taboão da Serra, o candidato Dr. Eduardo Nóbrega (MDB) vai anunciar na noite desta terça-feira (17) apoio ao candidato Aprígio (Pode), segundo colocado na corrida eleitoral. Aprígio disputa o segundo turno no dia 29 de novembro com o Engenheiro Daniel (PSDB), candidato que venceu o primeiro turno.

Nóbrega se reuniu na tarde de hoje com o coordenador de campanha do Aprígio, Wagner Eckstein Júnior em um prédio comercial no Jardim Helena. Também participam da reunião o vereador reeleito Alex Bodinho (PL).

“Vou me manter na oposição e anunciar o apoio ao Aprígio hoje às 19 horas”, diz Nóbrega ao Taboão em Foco. Porém, seu candidato a vice, Professor Moreira (PDT), salientou que o seu grupo está dividido e não ainda não decidiu quem apoiar. “Te informo assim que tomar essa decisão”, diz.

NAJARA COSTA SE MANTÉM NEUTRA

Assim como já havia anunciado em entrevista ao vivo ao Taboão em Foco durante live no domingo (15), a quarta colocada na disputa eleitora, Professora Najara Costa (Psol) anunciou que vai ficar neutra na disputa do segundo turno.

“Não apoiaremos nenhum dos candidatos que foram para o segundo turno em Taboão da Serra, pois o significado da política de ambos, embora componham grupos de poder contrários em nossa cidade, é completamente desfavorável aos nossos princípios políticos”, diz trecho de sua postagem.