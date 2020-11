Veja quem são os 13 vereadores eleitos em Taboão da Serra

Por Allan dos Reis, direto da redação

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou na manhã desta segunda-feira (16) os nomes dos 13 vereadores eleitos em Taboão da Serra, que tomam posse no dia 1º de janeiro de 2021 para cumprir mandato de quatro anos.

O vereador com mais votos foi o presidente da Câmara, Marcos Paulo (PSDB), com 4.444 votos. Em seguida, a vereadora Joice Silva (PTB) com 3.820 votos. Gallo (Republicanos) foi o terceiro colocado com 3.751 votos.

NOVATOS

A nova Câmara Municipal terá renovação de quase 50%, dos atuais 13 vereadores, apenas sete vão cumprir um novo mandato. Dos seis novatos, a vereadora Luzia Aprígio (Pode) é a única que já cumpriu um mandato legislativo.

Veja a lista completa abaixo:

VEREADORES ELEITOS

MARCOS PAULO (PSDB) – 4.444 votos (reeleito)

JOICE SILVA (PTB) – 3.820 votos (reeleita)

GALLO (REPUBLICANOS) – 3.751 votos (primeiro mandato)

ÉRICA FRANQUINI (PSDB) – 3.576 votos (reeleita)

LUZIA APRÍGIO (PODE) – 3.187 votos (segundo mandato)

SANDRO AYRES (PTB) – 2.985 votos (primeiro mandato)

ANDERSON NÓBREGA (MDB) – 2.951 votos (primeiro mandato)

NEZITO (REPUBLICANOS) – 2.914 votos (primeiro mandato)

CARLINHOS DO LEME (PSDB) – 2.869 votos (reeleito)

ALEX BODINHO (PL) – 2.841 votos (reeleito)

DR. RONALDO ONISHI (DC) – 2.826 votos (reeleito)

ENFERMEIRO RODNEY (PSD) – 2.478 votos (primeiro mandato)

DR. ANDRÉ DA SORRISO (PODE) – 2.387 votos (reeleito)