As entrevistadas na edição desta quinta-feira (9) do “PodCast Na Redação” são as integrantes da vitoriosa equipe de futsal feminino Taboão Magnus. A técnica Cris Souza, eleita a melhor treinadora do mundo em 2020, e a ala Gabi Machado. A transmissão da live será às 20h em nosso canal no Youtube.

Elas vão contar alguns dos segredos que fizeram a equipe se transformar numa das melhores do mundo.