“Vamos surfar em Embu das Artes”, afirma vereador em alagamento

Direto da Redação

O vereador de Embu das Artes, Gideon Santos (Republicanos), apareceu nas redes sociais com uma prancha de surf logo após as fortes chuvas desta quinta-feira (9). surfou – literalmente – em um alagamento na Avenida Elias Yasbek, uma das mais importantes da cidade. Durante as postagens, sujou o pé de lama. Minutos depois avisou. “Vamos surfar em Embu das Artes”.

“Pessoal, estou levando tudo isso na brincadeira porque os secretários [do governo Ney Santos] estão levando na brincadeira. Eu fui eleito pelo povo e eles foram indicados pelo prefeito. Eles não respondem”, reclamou.