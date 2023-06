Dois homens foram presos em Taboão com carro clonado da Polícia Federal para roubar casas

Direto da redação

Dois homens foram presos na manhã desta quarta-feira (28) em uma casa de Taboão da Serra com um carro de luxo com adesivos semelhantes aos usados pela Polícia Federal. A suspeita é a de que eles se faziam passar por agentes da PF para cometer roubo a residências. Os policiais encontraram o veículo clonado escondido no canto do quintal, coberto por uma lona, na Rua Ângela Maria Cardoso, no Parque Laguna.

As investigações que levaram a prisão dos dois homens e a apreensão do veículo estavam sendo feitas há 40 dias por policiais da 1ª Delegacia Patrimônio (Investigações sobre Roubo e Latrocínio) do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).

Os criminosos fingiam ser integrantes da Polícia Federal e iam até a casa das vítimas dizendo que estavam cumprindo mandados judiciais. Ao menos uma empresária dona de uma loja de câmbio foi vítima do grupo.

Além do veículo, que estava coberto com uma lona quando os policiais do Deic chegaram, foram apreendidos distintivos e carteiras da PF falsificadas, placas clonadas, uma pistola, um revólver, um colete balístico além de um alicate de corte.

O veículo clonado passará por perícia e as investigações continuam com o objetivo de identificar e prender os demais membros da organização criminosa.