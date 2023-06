Câmara aprova leis que beneficiam GCMs e Operadores de Trânsito de Taboão da Serra

Direto da CMTS

O projeto de lei complementar – de autoria do executivo municipal – que reduz a jornada de trabalho da Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra de 192 para 168 horas foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal nesta terça-feira, dia 27.

“A Câmara Municipal mais uma vez se posicionou a favor da GCM, atendendo e votando o projeto de lei, que reduz a quantidade de plantões. Sabemos que essa vitória é o primeiro passo da luta da corporação e o governo municipal está

analisando as outras reivindicações”, diz o presidente Dr. André da Sorriso.

O pedido para redução da carga horária da guarda é uma das reivindicações que a GCM apresentou aos vereadores durante reunião em maio deste ano. Eles afirmam que leis aprovadas em 2010 e em 2017 trouxeram prejuízos, inclusive financeiros, à corporação.

Um dos representantes pelo diálogo junto ao prefeito Aprígio, o GCM Rufino comentou sobre a votação. “O prefeito ouviu as nossas reivindicações e ele -através do secretário de governo Mário de Freitas e os vereadores – estabeleceu

diálogo para que culminasse com essa grande vitória para nós. Foram anos e anos que nós temos sido vilipendiados. Agora vamos continuar dialogando pela reforma do estatuto”, diz.

AGENTE DE TRÂNSITO

Os vereadores também aprovaram o PLC 004/2023 a alteração da referência de vencimento do cargo de operador de trânsito ao de Agente de Trânsito, atendendo à demanda da categoria.

Agora os dois projetos vão para sanção do prefeito Aprígio para entrar em vigor.