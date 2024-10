Domingo de eleições em Taboão da Serra e região terá calor de 28°C, segunda previsão

Direto da redação

QApós dias de temperaturas mais baixas, o clima na cidade de Taboão da Serra promete esquentar neste fim de semana, justamente no domingo de eleições. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros devem registrar uma máxima de 28°C no domingo (06), com poucas nuvens e sem previsão de chuva.

No sábado (05), as temperaturas já começam a subir, atingindo uma máxima de 24°C, com poucas chances de precipitação. A mínima prevista para o domingo é de 13°C, e a previsão é de tempo firme, favorecendo o deslocamento dos eleitores para os locais de votação.

O Inmet recomenda que os eleitores tomem cuidados com a exposição ao sol, utilizando protetor solar e mantendo-se hidratados durante o dia.