Download do E-título só estará disponível até sábado (05), informa Justiça Eleitoral

Por Geovanna Matos, direto da redação

Os eleitores que pretendem usar o E-título, a versão digital do título de eleitor, no primeiro turno das eleições precisam se apressar. O aplicativo estará disponível para download somente até este sábado, dia 5 de outubro. A Justiça Eleitoral anunciou que o download será suspenso no domingo, dia 6, para evitar sobrecargas no sistema durante as eleições. O acesso ao app será restabelecido na segunda-feira, dia 7.

O E-título pode substituir o documento físico e, para aqueles que já realizaram o cadastramento biométrico, também pode eliminar a necessidade de um documento com foto, uma vez que a imagem do eleitor aparece no aplicativo.

Além do título digital, o app oferece funcionalidades como a consulta do local de votação, verificação da situação eleitoral e a possibilidade de justificar a ausência do voto.

O E-título pode ser baixado gratuitamente nas lojas de aplicativos para Android e iOS.