Domingo terá transporte gratuito durante o horário de votação em Taboão da Serra

O prefeito Aprígio assinou na noite desta sexta-feira (30), o decreto 146/2022, acatando a recomendação do Supremo Tribunal Federal (STF) para conceder gratuidade no transporte coletivo do município no próximo domingo, 02/10, dia do primeiro turno das eleições de 2022.

De acordo com o decreto, o horário da gratuidade no transporte público municipal será das 7h às 18h. O objetivo é facilitar o deslocamento dos cidadãos para que exerçam seu direito ao voto, fortalecendo a democracia.

O decreto indica que o Serviço Público de Transporte deve operar de maneira a atender com eficiência o fluxo extraordinário de pessoas em trânsito para as suas respectivas zonas eleitorais.