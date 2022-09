Chuva deve dar trégua e temperatura aumenta neste domingo de eleição chegando a 23ºC na região

Direto da redação

Nesta sexta-feira (30), o tempo segue fechado e com chuvas ou chuviscos localizados na região. A manhã começa fria e, à tarde, as temperaturas ficam abaixo dos 15ºC novamente.

Mas, a partir deste sábado (1), o tempo muda. O sol aparece e as temperaturas máximas sobem para a casa dos 20ºC. O tempo bom continua no domingo (2), com máxima de 23ºC, dia do primeiro turno das eleições de 2022, para governador e presidente, além do Senado e os legislativos estadual e nacional. Depois disso, a probabilidade para as próximas semanas é da volta do tempo fechado e chuva.

Embora a próxima semana possa começar com muitas nuvens, não há previsão de chuva significativa. As temperaturas ainda ficam mais amenas.