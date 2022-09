Kaçula Supermercados inaugura super loja em Taboão da Serra e promete “outubro de promoções”

Por Allan dos Reis, no Jardim Irapuã

O Supermercado Kaçula inaugurou uma super loja em Taboão da Serra nesta quinta-feira (29) na Rua José Milani, 244, no Jardim Irapuã, a cerca de 300 metros da antiga loja. Com área mais ampla, estacionamento, maior variedade de produtos e a promessa de muitas promoções.

“Estamos na cidade há 27 anos e temos cinco lojas na região. Embu, São Paulo e Taboão da Serra, onde a gente tinha uma loja menor. Era uma necessidade ampliar para dar mais conforto aos nossos clientes. E maior variedade de produtos”, afirma Carlos, do Kaçula Supermercados.

No dia da inauguração, muitas pessoas foram conferir as ofertas. São mais de 30 caixas para agilizar o atendimento dos clientes. No local, também vão funcionar lojas agregadas como Cacau Show, Óticas Carol, Drogaria, Lotérica, Espaço Gourmet e até uma pizzaria.

SERVIÇO:

Supermercado Kaçula

Rua José Milani, 244 – Jardim Irapuã (cerca de 300 metro da antiga loja)

Horário de funcionamento: De segunda à sábado – das 7h30 às 22h / Domingo – das 7h30 às 20h