Crianças com 3 e 4 anos começam a se vacinar contra a Covid-19 nesta sexta (30)

Por Vera Sampaio, da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra inicia nesta sexta-feira, 30/09, a aplicação da vacina contra Covid-19 em crianças com idades entre 3 e 4 anos sem comorbidades. A vacinação acontecerá de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h, nas 13 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

Conforme orientação da Vigilância Epidemiológica Estadual, a Coronavac será o imunizante utilizado. A vacinação dos pequenos seguirá o esquema vacinal em duas doses, sendo a aplicação da segunda com intervalo de 28 dias após a primeira.

Para receber a vacina é necessário apresentar documento oficial com foto do responsável maior de 18 anos, comprovante de residência, além de cartão do SUS e caderneta de vacinação da criança. Vale ressaltar que o uso de máscara de proteção facial é obrigatório para acesso às unidades de saúde.

“Após sermos abastecidos com mais imunizantes Coronavac, começaremos a vacinação das nossas crianças com 3 e 4 anos que não possuem comorbidade. Continuamos lembrando que as vacinas são essenciais para evitar agravamentos e mortes por conta da Covid-19 e pedimos aos pais e responsáveis para que não deixem de vacinar os filhos. Nossas UBSs estão abertas de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h, para vacinação. Compareçam.”, reforçou o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa.

Quem pode ser vacinado contra Covid-19?