Eleições 2022: consulta de local de votação pode ser feita nos canais digitais do Poupatempo

Direto da redação

No domingo, 2 de outubro, os brasileiros devem comparecer às urnas para escolher seus candidatos no 1º turno das eleições gerais de 2022. Quem ainda não sabe o seu local de votação, é possível fazer a consulta nos canais digitais do Poupatempo, pelo portal, aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento e por meio do assistente virtual, o P, no WhatsApp (11 95220-2974).

No dia da votação é necessário levar um documento de identificação com foto ou título de eleitor impresso. O eleitor com biometria cadastrada também pode substituir o documento oficial com foto pelo aplicativo E-Título, desde que a via digital tenha foto.

Nos canais digitais do Poupatempo, ainda é possível consultar a situação eleitoral e emitir certidão de quitação eleitoral e certidão de crime eleitoral.

Confira o passo a passo para realizar a consulta de local de votação no app Poupatempo Digital:



1. Entre no aplicativo Poupatempo Digital, disponível para download gratuito para Android e iOS. Na aba “Serviços”, clique em “Documentos Pessoais”.