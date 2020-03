Doses para vacinar contra a gripe idosos e profissionais da saúde acabam no 1º dia

Direto da redação

A campanha de vacinação contra a gripe em Taboão da Serra começou nesta segunda-feira (23), mas as doses foram insuficientes se deixaram os postos de saúde ainda no período da manhã, fazendo com que as aplicações sejam suspensas nesta terça (24).

A previsão é que sejam retomadas nesta semana, já que – segundo o governador João Dória (PSDB) – foram produzidas 75 milhões de doses pelo Instituto Butantan. Quase todas as cidades da Grande São Paulo também tiveram desabastecimento.

Na campanha deste ano, a Prefeitura divulgou os 13 pontos disponíveis, descentralizando das Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) para evitar aglomerações.

A vacina contra a gripe protege contra Influenza A (H1N1), Influenza B e Influenza A (H3N2). Esses foram os três principais vírus que circularam no hemisfério sul em 2019. É importante reforçar que não imuniza contra a Covid-19, causada pelo novo coronavírus.

ENDEREÇOS DE ONDE SERÃO REALIZADO A VACINAÇÃO:

UBS JARDIM AMÉRICA

Associação do Intercap (Av. São Paulo, 200 – Intercap)

UBS JARDIM CLEMENTINO

Escola Laurita Ortega Mari (Rua Tsuruki Tsuno, 50 – Jd. Clementino)

UBS JARDIM DAS MARGARIDAS

EMEF Vinícius de Moraes (Rua Paulo Augusto de Andrade, 350 – São Judas)

UBS JARDIM SALETE

EMEF Prof Dalva Barbosa Luis Janson (Rua Constantino Dias Lopes, 101 – Jardim Salete)

UBS PARQUE PINHEIROS

Quadra do CSU (Estrada Benedito Cesário de Oliveira, 1985)

UBS JARDIM RECORD/ PONTE ALTA

EMEF Ester Cordeiro (Rua Luís Antônio de Andrade Viêira, 455 – Jardim Trianon) e Área externa da Unidade

UBS DRA. MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE

Etec Taboão da Serra (Praça Miguel Ortega, 135 – Parque Assunção)

UBS JARDIM PANORAMA

Área externa da Unidade

UBS SANTO ONOFRE

Praça ao lado da Unidade

UBS SILVIO SAMPAIO

Área externa da Unidade

UBS JARDIM SUÍNA

Na Unidade

UBS SANTA CECÍLIA

Área externa da Unidade.

UBS OLIVEIRAS/MARABÁ

Na quadra Seninha