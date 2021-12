É possível emagrecer até o próximo verão?

Por Rafaela Niela Ribeiro*

Sim, com a mudança de um conjunto de fatores sendo eles alimentação, prática de exercícios regulares e manter constância em hábitos saudáveis conseguimos um bom resultado.

Do primeiro ao terceiro mês ocorre à adaptação do corpo, o metabolismo começa a acelerar e entender que ele precisa gastar mais energia, seu corpo começa a se adaptar a alimentos saudáveis e seu paladar irá buscar prazer ou saciedade na qualidade do que irá comer.

Em quanto tempo consigo obter resultados?

Dependerá da constância que conseguir manter seus hábitos, não adianta se manter em foco a semana inteira e sábado e domingo não ter um “limite”. Para uma boa evolução é preciso constância e disciplina. Porém, em alguns meses você já começa a notar uma boa diferença até mesmo em sua disposição diária.

Cortar carboidrato emagrece?

Muitas pessoas seguem dietas super restritas e até um pouco sacrificante em busca do emagrecimento, mas tudo que é feito de forma exagerada causa uma pressão, e após isso, poderá ocorrer efeito rebote, o que causará uma compulsão alimentar. Então não corte tudo de uma única vez faça uma redução da quantidade primeiramente.

Dieta x reeducação alimentar?

Eu indico antes de iniciar uma dieta fechada e restritiva ou mediana, que o indivíduo faça uma reeducação alimentar, pois primeiro você precisa aprender a buscar prazer em alimentos saudáveis, senão, na primeira oportunidade, vai jogar tudo para o alto e se sentir frustrado.

Não consigo fazer atividade todos os dias. E agora?

O indicado é que ao menos o indivíduo faça atividade três vezes por semana com duração de 30 a 40 minutos por aula. Porém, quanto mais dias você conseguir fazer, melhor será, tanto para sua saúde, quanto para obter melhores resultados.

Qual tipo de exercício físico eu posso fazer?

Existe uma variedade enorme de modalidades que podem ser feitas e com certeza em uma delas você irá sentir prazer, é preciso fazer uma modalidade que você goste para ser algo prazeroso e não por obrigação, pois será um momento “de lazer” ou “válvula de escape” do seu dia e todo esporte contribuí para uma vida ativa saudável, qualquer modalidade.

Procure um profissional de educação física e comece uma mudança de hábitos na sua vida, você não irá se arrepender!

*Rafaela Niela Ribeiro é coach e personal trainer, pós-graduada em treinamento funcional e medicina esportiva.