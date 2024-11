Eleitor tem até o dia 7 de janeiro para justificar ausência no segundo turno

Direto da Redação

Os eleitores que não compareceram às urnas no segundo turno das eleições, ocorrido no domingo, 27 de outubro, têm até o dia 7 de janeiro de 2025 para justificar sua ausência. Já para os eleitores que estavam no exterior, o prazo é estendido para até 30 dias após o retorno ao país, caso a volta aconteça após o fim do prazo previsto pelo calendário eleitoral.

Em Taboão da Serra, no segundo turno, Engenheiro Daniel (União Brasil) foi eleito com 89.386 votos, o novo prefeito de Taboão da Serra para a gestão de 2025 até 2028. Para este ano, Taboão da Serra registrou 212.345 eleitores.

Como justificar?

A justificativa da ausência pode ser realizada de três formas principais: pelo aplicativo e-Título, pelo serviço de autoatendimento eleitoral ou através do Formulário de Requerimento de Justificativa Eleitoral (pós-eleição). Neste último método, o formulário deve ser entregue pessoalmente em qualquer cartório eleitoral ou enviado via postal para a autoridade judiciária da zona eleitoral correspondente ao título de eleitor.

Independentemente do método escolhido, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo da ausência, os quais serão avaliados pela autoridade judiciária da zona eleitoral responsável. Se a justificativa for aceita, a ausência será registrada no histórico do título eleitoral. Caso contrário, o eleitor deverá quitar o débito referente à multa eleitoral.

Para os eleitores que também não compareceram no primeiro turno, o prazo para justificar é até o dia 5 de dezembro. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) destaca que cada justificativa vale apenas para o turno em que o eleitor esteve ausente. Assim, quem deixou de votar em ambos os turnos deverá justificar a ausência de cada um, cumprindo os requisitos e prazos específicos de cada turno.

O registro de ausências é feito logo após o encerramento das eleições, e os prazos de justificativa permitem que os eleitores regularizem sua situação sem necessidade de pagamento de multa. Todo o histórico de justificativas eleitorais, com informações sobre os pleitos em que o eleitor esteve ausente, pode ser consultado no aplicativo e-Título, acessível para eleitores com título regular ou suspenso, conforme informado pelo TSE.

E qual é a penalização?

O eleitor que tem entre 18 e 70 anos, ou seja, dentro da margem de obrigatoriedade para votar, e não cumprir com a obrigatoriedade dentro do prazo pode sofrer penalidades. De acordo com o TSE e segundo o Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965), ao deixar de votar e não apresentar justificativa perante o juiz eleitoral, a pessoa incorre em multa de 3 a 10% do valor do salário-mínimo da região, imposta pelo juízo competente. Além disso, ao deixar de votar, de justificar e de pagar as multas devidas, a eleitora ou o eleitor também fica impedido de: