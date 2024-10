 Prefeitura de Embu das Artes abre inscrições para expositores do Natal Iluminado 2024

Direto da redação

A Prefeitura de Embu das Artes, por meio da Secretaria de Turismo, está com inscrições abertas para a seleção de expositores temporários para o Natal Iluminado 2024. O evento, que promete encantar a cidade, acontecerá ao longo de todo o mês de dezembro.

As inscrições podem ser realizadas online a partir do dia 31 de outubro, às 8h, até o dia 9 de novembro, às 22h, através do seguinte link: (https://docs.google.com/forms/d/1wBkgnXtmKpruq6I5yRmJtmfrhs0flBdqQdJcQBMAFjM). Além da opção online, também é possível se inscrever pessoalmente na Secretaria de Turismo, localizada na Rua Andronico dos Prazeres Gonçalves, 114, Centro, Embu das Artes, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira (exceto feriados).

O Natal Iluminado é uma tradição que atrai visitantes e fomenta o turismo na cidade, oferecendo uma oportunidade para os expositores apresentarem seus produtos e serviços em um ambiente festivo e acolhedor.

