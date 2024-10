Missa Campal do Dia de Finados acontece neste sábado (2) no Cemitério da Saudade em Taboão da Serra

Direto da redação

Neste sábado, 2 de novembro, o Cemitério da Saudade, em Taboão da Serra, realiza a tradicional Missa Campal em homenagem ao Dia de Finados, às 10h. A celebração será conduzida pelo Padre Carlos Alberto de Souza, da Paróquia São Pedro Apóstolo, que há anos é responsável por esta cerimônia.

Além da missa, a Igreja Universal do Reino de Deus montará uma tenda na entrada do cemitério para a distribuição de material de evangelização, ampliando as atividades do dia.

A administração do cemitério estima que cerca de 15 mil pessoas devem visitar o local durante o fim de semana, em um momento de lembrança e homenagem aos entes queridos.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), no sábado, Dia de Finados, as temperaturas deverão variar entre 16ºC e 27ºC, enquanto no domingo a máxima prevista é de 28ºC, com previsão de chuva.

Serviço:

Missa Campal de Finados

Data: Sábado, 02 de novembro, às 10h

Local: Cemitério da Saudade – Avenida Laurita Ortega Mari, 831, Parque Pinheiros

Mais informações: (11) 4787-3641