Em menos de 30 minutos, 3 ônibus são alvos de vandalismo e têm vidros estourados próximo ao shopping Taboão

Direto da redação



Três ônibus foram alvo de vandalismo em um intervalo de menos de 30 minutos na tarde desta terça-feira (1º), na Avenida Aprígio Bezerra da Silva, próximo ao shopping Taboão. Todos os coletivos tiveram vidros laterais estourados, comprometendo o transporte público municipal e intermunicipal na região.

O primeiro ataque aconteceu às 14h55, quando um ônibus da linha Circular 4 teve o vidro lateral esquerdo quebrado enquanto parava no ponto próximo ao shopping. O veículo precisou ser retirado de circulação para reparos.

Às 15h11, outro ônibus da linha 300 intermunicipal, operada pela EMTU, que começou a operar há pouco tempo, também foi vandalizado no mesmo local, com uma janela destruída, e precisou ser recolhido.

Pouco tempo depois, às 15h20, um terceiro ônibus intermunicipal, da linha 090-TRO, foi atacado próximo à Praça Nicola Vivilechio, no sentido centro. Segundo relato do condutor, ele trafegava pela via quando ouviu o barulho do vidro sendo quebrado após ser atingido por uma pedra. O vidro lateral do veículo foi estourado.

Apesar dos danos, ninguém ficou ferido nos ataques. A motivação dos atos ainda é desconhecida, e não há suspeitos detidos até o momento.