De janeiro a maio: Itapecerica da Serra se destaca na criação de empregos formais entre os municípios do Conisud

Itapecerica da Serra registrou um dos melhores desempenhos na criação de empregos formais entre os municípios que integram o Conisud (Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste da Grande São Paulo), segundo os dados mais recentes do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados pelo Ministério do Trabalho nesta segunda-feira, dia 30 de junho.

Com um saldo positivo de 975 vagas de emprego com carteira assinada de janeiro a maio de 2025, o município teve um crescimento significativo em relação ao mesmo período de 2024, quando foram geradas 770 vagas formais. O aumento de 205 postos (mais de 26%) demonstra o fortalecimento e o aquecimento da economia local, além do avanço de políticas públicas e iniciativas privadas voltadas à empregabilidade.

O prefeito Ramon Corsini anunciou há poucos dias a chegada do “Grupo Joaquim” que fará investimento superior a 500 milhões de reais com a previsão de gerar “mais de 10 mil novos empregos diretos e indiretos”.

Itapecerica ficou atrás apenas de Cotia, que liderou o ranking regional com 2.094 novos empregos, e superou cidades maiores e com forte atividade econômica, como Embu das Artes, que criou 664 vagas, e Taboão da Serra, com saldo de 458 empregos formais.

Confira o desempenho dos municípios do Conisud (de janeiro a maio de 2025):

Cotia: +2.094 empregos formais

Itapecerica da Serra: +975

Embu das Artes: +664

Taboão da Serra: +458

Vargem Grande Paulista: +452

Embu-Guaçu: +165

Juquitiba: +84

São Lourenço da Serra: -203

Apenas a cidade de São Lourenço da Serra, registrou queda de 203 postos de trabalho com carteira assinada.