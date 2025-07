Taboão da Serra amplia reforço da vacina meningocócica ACWY para crianças de 12 meses nas UBSs

Por Samara Matos, na redação

A partir desta terça-feira (1º), todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Taboão da Serra passam a aplicar a vacina meningocócica ACWY em crianças de 12 meses. A medida segue orientação do Ministério da Saúde e tem como objetivo ampliar a proteção contra as formas mais graves da meningite bacteriana.

Com a mudança, o reforço vacinal aos 12 meses — que antes era feito com a vacina meningocócica C — passa a ser substituído pela ACWY, que protege contra quatro sorogrupos da bactéria causadora da doença: A, C, W e Y.

A vacina já era aplicada no SUS para adolescentes de 11 a 14 anos e, até então, quem desejava imunizar crianças menores de um ano com a ACWY precisava recorrer à rede particular, com preços entre R$ 300 e R$ 500 por dose. Agora, a vacina passa a estar disponível gratuitamente nas UBSs.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Ailton Bogalho, todas as unidades do município estão abastecidas e orientadas para a aplicação da nova dose.

Crianças que já tomaram o reforço com a vacina meningocócica C não precisam ser revacinadas. Já aquelas que completaram 12 meses e ainda não receberam a dose devem ser levadas para vacinação.

Em 2025, o Brasil já registrou 4.406 casos de meningite, sendo 1.731 do tipo bacteriana, a forma mais grave da doença. Em Taboão da Serra, até o momento, não há casos confirmados ou suspeitos da doença, de acordo com boletim da Vigilância Epidemiológica.

A ampliação faz parte das Diretrizes para o Enfrentamento das Meningites até 2030, alinhadas ao plano da Organização Mundial da Saúde (OMS).