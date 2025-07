Deputado Guilherme Boulos visita Taboão da Serra nesta quinta (3) e anuncia R$ 8,6 milhões em recursos para a região

Direto da redação



O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) estará em Taboão da Serra nesta quinta-feira (3) para participar de uma plenária com a população e anunciar o envio de R$ 8,6 milhões em emendas parlamentares para os municípios de Taboão, Embu das Artes e Itapecerica da Serra.

O evento será realizado às 18h30 no Sindicato dos Metalúrgicos, e integra a agenda da caravana nacional “Organizar o Contra-Ataque”, lançada por Boulos com o objetivo de mobilizar a base da esquerda em diferentes regiões do país. A jornada, iniciada em junho, já passou por cidades do interior paulista e pelo estado do Amapá.

Durante a passagem pela região, Boulos vai detalhar a destinação dos recursos federais, que incluem R$ 2,5 milhões para a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Salete, em Taboão da Serra, e R$ 1,5 milhão para moradias populares. Outros R$ 500 mil serão investidos no Hospital Geral de Pirajussara e R$ 500 mil em projetos culturais nas periferias.

Para Embu das Artes, estão previstos R$ 3 milhões em investimentos na área da saúde. Já em Itapecerica da Serra, o valor de R$ 600 mil será direcionado para ações voltadas ao esporte e lazer.

A visita faz parte de uma estratégia política de mobilização popular em defesa do governo Lula e da articulação da pré-campanha à reeleição presidencial em 2026. Segundo Boulos, o objetivo da caravana é “enfrentar o avanço da extrema-direita com organização popular nos territórios”.

A agenda deve se estender até o final de agosto e passar por pelo menos 15 estados.