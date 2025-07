Thiago Ventura estreia programa “Aberto ao Público” neste domingo (6), na TV Globo

Por Geovanna Matos, na redação

O humorista Thiago Ventura, nascido e criado em Taboão da Serra, estreia neste domingo (6) o programa “Aberto ao Público”, na TV Globo. A atração vai ao ar durante todo o mês de julho, aos domingos, sempre após o Fantástico, a partir das 23h35.

Thiago divide a apresentação com Maurício Meirelles, Bruna Louise e Maurício Couto. O programa, idealizado por Meirelles, aposta na interação com a plateia e na ausência de um roteiro fixo, o que confere à produção um tom mais espontâneo e descontraído.

A cada episódio, um humorista convidado e uma celebridade da Globo se juntam ao elenco principal para apresentar quadros e compartilhar histórias. Entre os nomes confirmados estão a atriz Deborah Secco, o ex-jogador e comentarista Denílson, a musa fitness Gracyanne Barbosa e o ator Marcos Pasquim.

Um dos destaques é o quadro “Passa o Telefone”, uma releitura do clássico “Webbullying”, criado por Maurício Meirelles. Nele, o humorista interage com o celular do convidado, acessando contatos e redes sociais ao vivo, gerando situações inusitadas e bem-humoradas.

“Aberto ao Público” faz parte da programação especial de férias da Globo e terá edições inéditas exibidas durante todos os domingos de julho.