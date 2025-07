OAB Taboão realiza 4º Arraiá com entrada gratuita no sábado (dia 5)

Direto da Redação

A tradicional festa julina da OAB Taboão da Serra acontece neste sábado (5) no Cepim das 11h às 18h e promete muita animação, comidas típicas, brincadeiras e música ao vivo. O evento é gratuito e aberto a toda população. Neste ano está confirmada a participação da OAB de Embu das Artes.

“Prepare o chapéu de palha, a camisa xadrez e o sorriso no rosto”, diz a organização do evento. O arraiá contará com atrações culturais, sorteios e atividades para toda a família. O objetivo é proporcionar um momento de integração entre os advogados, colaboradores da subseção e a comunidade local.

SERVIÇO:

4º Arraiá da OAB de Taboão da Serra

Dia 5 de Julho (sábado) / das 11h às 18h

Local: Cepim (Avenida Dr. José Maciel, nº 708 – Jardim Maria Rosa)

Entrada Gratuita