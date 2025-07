Vice-governador Felicio Ramuth e prefeito Engenheiro Daniel entregam quase 500 escrituras nesta quinta (3) no Parque Laguna

Por Geovanna Matos, na Redação

O governador em exercício Felicio Ramuth entrega nesta quinta-feira (3) a escritura definitiva de 496 imóveis no Parque Laguna, em Taboão da Serra. A regularização fundiária foi realizada através do programa Casa Paulista e a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) com investimento de R$ 1,9 milhão.

A cerimônia acontece a partir das 11h na Escola Estadual Professor Fernando Milano e terá a presença do prefeito Engenheiro Daniel, secretários, deputados, vereadores e políticos da região.

“O prefeito Engenheiro Daniel, por meio do trabalho desenvolvido em conjunto a Secretaria Municipal de Habitação, o Cartório de Registro de Imóveis e o Governo do Estado de São Paulo, através da CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano, nesses primeiros 6 meses de governo, realiza o sonho dessas 500 famílias do Conjunto do CDHU Laguna A. E essa parceria não para por aí. Para o próximo semestre, teremos muitas novidades”, diz o secretário municipal de Habitação, Marcio Alfredo Ferreira.

A entrega das escrituras marca o fim de um período de quase 30 anos de espera e dá segurança jurídica aos moradores.