Em nota, Sabesp afirma que terminou reparo e abastecimento será normalizado até o fim do dia

Direto da Redação

Após dois dias sem água, o abastecimento “está em fase de recuperação gradativa” em diversos bairros de Taboão da Serra e deve ser normalizado ainda nesta sexta-feira (9). A Sabesp informa que o trabalho de reparo da rede foi finalizado na manhã de hoje.

A manutenção atingiu bairros como Jardim Monte Alegre, Parque Assunção, Jardim Ouro Preto, Cidade Intercap, Jardim São Mateus, Jardim Pazzini entre outras regiões.

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA

A Sabesp informa que finalizou o trabalho de reparo da rede de distribuição de água na manhã desta sexta-feira (9). O abastecimento está em fase de recuperação gradativa e deve ser normalizado até o final do dia.

A Companhia reforça o pedido de uso consciente da água até o retorno total do abastecimento.

Os imóveis com caixa-d’água obrigatória e com reservação para ao menos 24 horas, como determina o Decreto Estadual 12.342/78, devem sentir com menos intensidade a alteração no fornecimento.

Casos de emergência serão atendidos pelo 0800-0550195 ou pelo WhatsApp 11-3388-8000 (mensagem de texto).