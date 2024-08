Apesar do sol, semana começa com mínima de até 5ºC e máxima de 27ºC na sexta

Direto da Redação

Nesta semana, Taboão da Serra experimentará uma variação climática considerável, com temperaturas mínimas começando em 5°C na segunda-feira, subindo gradativamente até 9°C na sexta-feira. As máximas também seguirão uma tendência de elevação, partindo de 18°C no início da semana e chegando a 27°C ao final. As manhãs e noites serão marcadas por condições de poucas nuvens, com possibilidade de geada na segunda-feira.

A terça e a quarta-feira serão dias de clima mais frio, com temperaturas máximas caindo para 15°C. O vento, especialmente na terça-feira, se apresentará com intensidade forte, vindo do sudoeste. A partir de quinta-feira, o cenário começa a mudar, com um aumento das temperaturas e umidade relativa do ar variando entre 30% e 90%, preparando o ambiente para uma sexta-feira mais quente e nublada.

Em resumo, a semana inicia fria e com pouca nebulosidade, especialmente durante a manhã e à noite. No entanto, há uma mudança significativa a partir de quinta-feira, com um aumento considerável nas temperaturas, culminando em um dia mais quente e nublado na sexta-feira.