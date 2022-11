Em reconhecimento ao resultado da eleição, Câmara aprova vota de louvor à Justiça Eleitoral

Direto da redação / Foto: Arquivo CMTS

Por unanimidade, os vereadores de Taboão da Serra aprovaram na tarde desta terça-feira (8) voto de louvor a favor da Justiça Eleitoral pelo trabalho realizado durante as eleições no Brasil, que terminou com a eleição de Lula no dia 30 de outubro.

“Voto de louvor a Justiça Eleitoral pelo excelentíssimo prestado na última eleição, no pleito para presidente, governador, deputados e senador”, diz o requerimento.

O louvor contrapõe um grupo de eleitores bolsonaristas que contestam o resultado das urnas e – desde a eleição – tem defendido pautas golpistas, com o pedido de intervenção militar do exército.

Eles chegaram a bloquear a Rodovia Régis Bittencourt, em Embu das Artes, por alguns dias.