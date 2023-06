Em semana de feriado, região segue sem chuva, com temperaturas estáveis e sol

Por Samara Matos, na redação

Depois de uma semana com dias chuvosos, o sol — ao menos parcialmente — deve se firmar por mais tempo. Conforme divulgado no ClimaTempo, nesta segunda, por conta da influência do sistema de alta pressão, haverá predomínio de céu claro e a cidade segue sem previsão de chuva. O feriadão de Corpus Christi, que começa nesta quinta-feira (8), deve ser de tempo bom para quem quer aproveitar a cidade com o clima mais seco.

A previsão é seguirmos uma tendência mais aberta essa semana, com friozinho na parte da manhã. E, se houver umidade e vento, a sensação térmica, pode ser até menor. Lembrando que estamos no outono, uma estação de transição, e, por isso, já seguimos características do inverno, que começa dia 21 de junho.