Embu das Artes abre inscrições para 1º Passeio Ciclístico gratuito em circuito natural no dia 24 de agosto

A Prefeitura de Embu das Artes abriu as inscrições para o 1º Passeio Ciclístico, que será realizado no dia 24 de agosto de 2025. O evento gratuito é voltado para pessoas a partir de 13 anos, sendo obrigatório que menores de 18 anos estejam acompanhados pelos responsáveis.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: [INSCRIÇÕES 1º Passeio Ciclístico Embu das Artes].

Com largada marcada para as 7h30, no Parque Francisco Rizzo, localizado na Rua Alberto Giosa, 390, no bairro Quinhaú, o percurso tem cerca de 9 quilômetros e passa por estradas de terra e áreas naturais do município, promovendo o contato dos participantes com a natureza local.

Para garantir a segurança dos ciclistas, o uso de capacete e outros equipamentos de proteção será obrigatório durante todo o trajeto. Haverá uma parada para hidratação, garantindo o conforto dos participantes.

Serviço:

Evento: 1º Passeio Ciclístico de Embu das Artes

Data: 24 de agosto de 2025 (domingo)

Horário: 7h30 às 11h

Local de largada: Parque Francisco Rizzo (Rua Alberto Giosa, 390, Quinhaú)

Percurso: Aproximadamente 9 km, com estradas de terra e áreas naturais

Idade mínima: 13 anos (menores de 18 anos acompanhados)

Inscrição: Gratuita e online

Equipamentos obrigatórios: Capacete e itens de segurança