Prefeito Engenheiro Daniel visita obras de infraestrutura, educação e esporte em Taboão da Serra

O prefeito Engenheiro Daniel realizou nesta terça-feira (5) uma série de visitas técnicas a obras em andamento nos bairros de Taboão da Serra. Acompanhado por secretários municipais e pelos vereadores Dr. Ronaldo Onishi, Celso Gallo, Wanderley Bressan e Thamires de Cássia, o prefeito conferiu de perto intervenções nas áreas de educação, esporte e infraestrutura urbana.

Entre os locais vistoriados estão três Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) — Dr. Anísio Dias dos Reis, Cecília Meireles e Machado de Assis — que passam por reformas estruturais. As obras incluem pintura, revisão elétrica e hidráulica, troca de telhados e instalação de piso vinílico nas salas de aula, com foco em conforto térmico e facilidade de manutenção. As áreas externas das escolas também estão sendo revitalizadas com grama sintética e novos brinquedos de playground.

Outro ponto visitado foi o Campo do Marabá, que recebe melhorias como alambrado metálico nas quadras e campo, cobertura termoacústica nos vestiários, além de nova infraestrutura elétrica, hidráulica e acabamento interno.

“Quero acompanhar de perto cada etapa. Já são cerca de 20 obras em andamento em menos de oito meses, todas voltadas ao bem-estar da população”, afirmou o prefeito Engenheiro Daniel durante a visita.

Segundo o secretário de Obras e Infraestrutura, Edson Galina, o acompanhamento técnico é essencial para garantir a qualidade das intervenções. Além das obras visitadas, ele destacou outras ações em execução, como o novo Centro de Saúde na Estrada das Olarias, a reforma da Praça Nicola Vivilechio e a revitalização de núcleos esportivos.

“Estamos lidando com um gestor que entende de técnica e conhece as necessidades da cidade”, reforçou Galina.

Durante as visitas, o prefeito conversou com moradores e ouviu demandas da população. Ele defendeu a presença constante da gestão nos bairros como parte da política de proximidade com a comunidade.

“É na rua que a gente vê de verdade o que precisa ser feito”, concluiu.