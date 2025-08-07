GCM prende em flagrante suspeito com mochila contendo mais de 90 porções de drogas em Taboão

Direto da redação

A Guarda Civil Municipal prendeu em flagrante um homem por tráfico de drogas nesta quarta-feira (6) no Jardim Freitas Júnior, em Taboão da Serra. Ele foi detido durante uma ação da ROMUCAM após denúncia de que faria uma entrega de entorpecentes na região.

Com o suspeito, os guardas encontraram uma mochila contendo 72 porções de cocaína, cinco porções de maconha e 20 porções de K2, totalizando 97 porções de drogas. O homem chegou ao local pilotando uma motocicleta CBX 200, que também foi apreendida.

Antes da abordagem, um adolescente foi visto tentando fugir ao avistar a viatura e acabou contando que alguém chegaria ao local para entregar drogas. A informação levou a GCM a montar um cerco, que resultou na prisão do suspeito.

Ele foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde teve a prisão confirmada. O material apreendido foi enviado para perícia no Instituto de Criminalística. O caso foi registrado como tráfico de drogas.