Embu das Artes abre processo seletivo para expositores no “Natal Iluminado 2022”

Direto da redação

A Secretaria Municipal de Turismo abre inscrição aos interessados em participar do processo de seleção para expor temporariamente no “Natal Iluminado 2022”. O evento terá início em 02 de dezembro, com iluminação todos os dias, e atividades culturais de quinta a domingo, das 19h às 0h.

Inscrições:

On line: de 24/10 a partir das 8h, até às 23h59 de 7/11. CLIQUE AQUI

Presencialmente: Secretaria de Turismo (rua Andronico dos Prazeres Gonçalves, 114, Embu das Artes, Centro): de 24/10 à 7/11, sempre das 9 às 16h, de segunda à sexta-feira.

Edital-NATAL-ILUMINADO-2022