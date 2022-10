Taboão da Serra terá passe livre no segundo turno das eleições

Direto da redação

Os cidadãos que utilizarão o transporte coletivo municipal de Taboão da Serra durante o segundo turno não precisarão pagar passagem. A Prefeitura, através do Decreto Municipal Nº 146/2022 promulgado pelo prefeito Aprígio, concederá passe livre nos ônibus das linhas Circulares no domingo, 30/10, das 07h00 às 18h00.

Assim como ocorreu no primeiro turno, a gratuidade na tarifa do transporte coletivo municipal tem como objetivo facilitar o deslocamento dos cidadãos para que exerçam seu direito ao voto, fortalecendo a democracia, além de acatar a recomendação do Supremo Tribunal Federal (STF).

O decreto do prefeito Aprígio também indica que o Serviço Público de Transporte deve operar de maneira a atender com eficiência o fluxo extraordinário de pessoas em trânsito para as suas respectivas zonas eleitorais.