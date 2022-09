Embu das Artes: Prefeito Ney Santos inaugura Escola Mundo da Criança, a maior da região

Por Allan dos Reis, no Parque Esplanada

O prefeito Ney Santos inaugurou no sábado a creche Mundo da Criança, no Parque Esplanada, na divisa em Embu das Artes e Taboão da Serra. Essa é a maior escolinha da região com capacidade de atender 500 crianças com até cinco anos.

“Entregar hoje o Mundo da Criança, não é só realizar o desejo e o sonho de 500 mães. […] A população falava que parecia que essa região não estava no mapa de Embu das Artes porque nunca teve benefício da Prefeitura no Parque Esplanada. [E] Estar aqui com vocês, entregando essa creche, já nos permite sonhar como vai ser a UBS e o Centro de Referência e olhar para esses prédios [da Cooperativa] me faz ter certeza que valeu a pena esperar. Esse bairro será o melhor e o mais valorizado”, afirma o prefeito.

A construção tem 2.113m², 10 salas de aulas com sonário, refeitório, parque infantil, lavanderia, cozinha industrial, pátio coberto e descoberto, área verde, refeitório, lavanderia, copa, sanitários, playground e fraldário com roupário. A maior creche de Embu das Artes foi construída pela Cooperativa Habitacional Vida Nova, em contrapartida aos prédios que estão sendo construídos na cidade.

“A gente não está pensando nas próximas eleições, estamos pensando nas próximas gerações. Eu e os demais vereadores estaremos lá para garantir [apoio] para que mais obras como essas sejam entregas. Assim o prefeito Ney Santos e o vice Hugo Prado tenham mais tranquilidade para cuidar do nosso povo”, diz o presidente da Câmara, Renato Oliveira.

QUALIDADE VIDA NOVA

Com arquitetura moderna, jardim central aberto que garante iluminação natural, além de árvores frutíferas, a creche Mundo da Criança foi toda projetada e equipada pela Cooperativa Habitacional Vida Nova na Estrada São Judas, 329, pertinho da divisa entre Embu e Taboão.

Para o diretor Hélio Tristão, “fazer uma creche desta magnitude é motivo de orgulho para nós da Cooperativa Habitacional Vida Nova nessa parceria, público-privada. Faço votos que a gente tenha outras”, diz.

Já a diretora Marilene Trappel lembrou da importância para as mães ter um equipamento público com qualidade. “É um orgulho olhar para cada mãe que está aqui. É um orgulho de missão cumprida, de felicidade. De saber que essa é a melhor escola da nossa região. Tudo que está aqui é de qualidade”, afirma.

Já Ivan Ferreira da Cruz lembra da importância do – então presidente Aprígio – hoje licenciado e prefeito de Taboão da Serra, para essa obra. “A Cooperativa procurou fazer o melhor projeto, o melhor lugar, a melhor construção. Os arquitetos fizeram essa beleza para o público de Embu das Artes”, comentou.