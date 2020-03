Direto da redação

A Prefeitura de Embu das Artes divulgou no final da noite deste domingo (22) que o município registrou a morte de duas pessoas com Covid-19, causado pelo novo coronavírus.

Os mortos são um homem do Jardim Pinheirinho e uma senhora moradora do Vista Alegre, revelou um assessor do prefeito Ney Santos (Republicanos). Não foram divulgados outros detalhes.