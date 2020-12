Embu das Artes tem festival ‘drive-in’ neste fim de semana

Da assessoria da PMETEA

Dando continuidade ao Festival Aldir Blanc, no próximo fim de semana, dias 5 e 6 de dezembro, a Secretaria de Cultura de Embu das Artes realizará diversas apresentações gratuitas de dança e música, em formato drive-in, no espaço ao lado do Parque do Lago Francisco Rizzo (rua Quinhaú, s/nº, Centro).

Serão quinze atrações, sendo onze no sábado e quatro no domingo. As atividades estão previstas na Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc (nº 14017/2020), na qual artistas locais foram contemplados.



O espaço possui estrutura para receber até 80 veículos e a recomendação é que cada um tenha até quatro pessoas. É proibida a entrada do público a pé. Equipes das secretarias municipais estarão a postos para garantir a diversão e a segurança de todos. Confira a programação e participe!

Sábado, 5/12

14h – Coral Metrópole

15h – Lost Me (DJ)

15h – Arco-íris (jazz)

15h30 – Grupo Zaied Ballet

16h – Francisco Leoner Pereira (dança gaúcha)

16h30 – Lou Dance (dança cigana)

17h – Patrícia Cavalcante (dança do ventre)

17h30 – Dança Swing Show (samba de gafieira, forró, sertanejo, zouk)

18h – El Salada (dança do ventre)

18h30 – Alma Cigana (dança cigana)



Domingo, 6/12

14h – Jay-ho (reggae)

16h – Pew Mark (hip hop)

18h – A Casa do Engenho (rock)

20h – Banda Sanchez (rock)