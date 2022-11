Embu das Artes terá telão para transmitir os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Direto da redação

Durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2022 acontece a Central da Copa! Um super telão ao vivo para você e seus amigos acompanharem as partidas e torcer muito pela Seleção!

Acompanhe as datas e compareça para não perder nenhum lance!

• Brasil x Sérvia – quinta-feira, 24 de novembro às 16h;

• Brasil x Suíça – segunda-feira, 28 de novembro às 13h;

• Brasil x Camarões – sexta-feira, 2 de dezembro às 16h.

Serviço:

Central da Copa 2022

Praça das Artes: Largo 21 de Abril, s/n, Centro