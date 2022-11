‘Natal Iluminado’ 2022 em Embu das Artes terá luzes acesas dia 2 de dezembro

Direto da redação

O “Natal Iluminado” de Embu das Artes de 2022 terá suas luzes acesas no dia 02 de dezembro, a partir das 19h, no Largo 21 de Abril, Centro. A praça central estará iluminada com milhares de lâmpadas, decorada com enfeites, adereços e presépio e contará com a presença do Papai Noel.

Além dessa experiência, o evento promoverá uma extensa programação com shows musicais e culturais gratuitos, atividade de expositores da consagrada Feira de Artes e Artesanato da cidade, venda de alimentos etc.

A programação cultural será divulgada semanalmente. A realização do evento é da Prefeitura de Embu das Artes.

Natal Iluminado de Embu das Artes 2022

A partir de 02/12 – 19h

Largo 21 de Abril, Centro, Embu das Artes

Gratuito